Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе с помощью нацгвардии

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на борьбу с преступностью в Мемфисе в штате Теннесси. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Документ предусматривает создание специального отдела для борьбы с преступностью в крупнейшем городе штата Теннесси. «Министр войны должен запросить у губернатора, выделить войска нацгвардии для поддержания общественной безопасности и операций правоохранителей в Мемфисе»,— говорится в документе.

По словам господина Трампа, в этих усилиях будут задействованы не только национальная гвардия, но и ФБР, Управление по борьбе с наркотиками, Служба расследований министерства внутренней безопасности, а также Служба маршалов США.