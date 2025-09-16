Испания, Великобритания, Италия и Швеция присоединятся к операции «Восточный часовой»

Испания, Великобритания, Италия и Швеция присоединятся к операции НАТО Eastern Sentry («Восточный часовой»), цель которой — усилить восточный фланг альянса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В рамках операции четыре германских истребителя Eurofighter были приведены в состояние повышенной готовности. 14 сентября в Польшу также прибыли три чешских вертолета.

Операция стала результатом консультаций, инициированных Польшей по статье 4 Североатлантического договора после инцидента с беспилотниками.

Утром 10 сентября польская армия заявила, что сбила несколько БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, всего было зафиксировано 19 дронов. В Минобороны России заявили, что в ночь на 10 сентября ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины и не планировали поражать цели на территории Польши.