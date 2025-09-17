Они сказали: «Да»
Звездные кольца для помолвки получивших предложение руки и сердца в 2025 году
Нынешний год выдался урожайным на свадьбы знаменитостей. Свое согласие отправиться под венец дали Зендея, Дуа Липа, Тейлор Свифт и другие представительницы «списка A». Каждая звездная помолвка скреплена кольцом с натуральным бриллиантом. Как и в предыдущие годы, предпочтение отдается крупному бесцветному камню, как правило, овальной огранки. Такие мы уже видели у Леди Гаги, Селены Гомес, Хайли Бибер, Серены Уильямс.
Блеском гигантских 30-каратных бриллиантов слепили публику Джорджина Родригес, невеста футболиста Криштиану Роналду (на ее пальце сиял бесцветный «овал») и Лорен Санчес, вступившая этим летом в брак с владельцем Amazon Джеффом Безосом (в кольце с огромным нежно-розовым «кушоном»).
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Фото: Getty Images, @georginagio
Бриллиантовый овал в 8,5 карата покорил сердце топ-модели Винни Харлоу, которая теперь официально помолвлена с баскетболистом Кайлом Кузма.
Винни Харлоу и Кайл Кузм
Фото: @winnieharlow
Шведская модель Эльза Хоск уже десять лет встречается с Томом Дейли, и вот на днях пара объявила о помолвке: невеста получила заветную голубую коробочку от Tiffany, а в ней платиновое кольцо с пятикаратным бриллиантом овальной огранки.
Эльза Хоск и Том Дейли
Фото: @hoskelsa
Десятикаратный овальный бриллиант теперь сияет на пальце Эллисон Сюй, возлюбленной звезды азиатской версии Marvel Симу Лю: предложение руки и сердца он сделал в романтичном Париже.
Симу Лю и Эллисон Сюй
Фото: @simuliu
Немногие в случае помолвки решаются на необычный сеттинг, старинные огранки и пухлые оправы в винтажном стиле. В январе во время церемонии Golden Globe Зендея красноречиво продемонстрировала кольцо Jessica McCormack, преподнесенное ей Томом Холландом. Центральный четырехкаратный «кушон» был закреплен east-west, то есть встал не вдоль, а поперек пальца. С обратной стороны камень получил глухую оправу с центральным отверстием, так называемую button-back setting.
Зендая и Том Холланд
Фото: Amy Sussman / Getty Images
В конце августа игрок в американский футбол Трэвис Келси публично сделал предложение певице Тейлор Свифт и преподнес возлюбленной необычное кольцо в винтажном духе. Это солитер старинной огранки «вытянутый кушон». Подобная old mine форма бриллианта, промежуточная между кругом и квадратом, была популярна в XIX веке. Глухая оправа из желтого золота дополнена четырьмя крапанами по углам. Специалисты утверждают, что дизайн кольца жених придумал вместе с ювелиром Киндред Любек, основательницей Artifex Fine Jewelry.
Тейлор Свифт и Трэвис Келси
Фото: @taylorswift
Модель Габриэла Брукс и ее бойфренд Лиам Хемсворт подтвердили новость о своей помолвке: пара опубликовала фотографию, на которой хорошо заметно кольцо с бриллиантом. Четырех-пятикаратный «кушон» оправлен в желтое золото, «под старину».
Габриэла Брукс и Лиам Хемсворт
Фото: @gabriella_brooks
Певица Дуа Липа засветилась с кольцом на безымянном пальце в самом конце прошлого года, а этим летом они с актером Каллумом Тернером официально подтвердили серьезность взаимных намерений. Липа рассказала, что жених обратился за помощью к ее друзьям и сестре, чтобы изготовить на заказ кольцо в виде массивного обруча из желтого золота с относительно скромным бриллиантом весом всего в два карата.
Дуа Липа и Каллум Тернер
Фото: Getty Images, @dualipa