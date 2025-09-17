Они сказали: «Да»

Нынешний год выдался урожайным на свадьбы знаменитостей. Свое согласие отправиться под венец дали Зендея, Дуа Липа, Тейлор Свифт и другие представительницы «списка A». Каждая звездная помолвка скреплена кольцом с натуральным бриллиантом. Как и в предыдущие годы, предпочтение отдается крупному бесцветному камню, как правило, овальной огранки. Такие мы уже видели у Леди Гаги, Селены Гомес, Хайли Бибер, Серены Уильямс.

Блеском гигантских 30-каратных бриллиантов слепили публику Джорджина Родригес, невеста футболиста Криштиану Роналду (на ее пальце сиял бесцветный «овал») и Лорен Санчес, вступившая этим летом в брак с владельцем Amazon Джеффом Безосом (в кольце с огромным нежно-розовым «кушоном»).

Фото: Getty Images, @georginagio Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Бриллиантовый овал в 8,5 карата покорил сердце топ-модели Винни Харлоу, которая теперь официально помолвлена с баскетболистом Кайлом Кузма.

Фото: @winnieharlow Винни Харлоу и Кайл Кузм

Шведская модель Эльза Хоск уже десять лет встречается с Томом Дейли, и вот на днях пара объявила о помолвке: невеста получила заветную голубую коробочку от Tiffany, а в ней платиновое кольцо с пятикаратным бриллиантом овальной огранки.

Фото: @hoskelsa Эльза Хоск и Том Дейли

Десятикаратный овальный бриллиант теперь сияет на пальце Эллисон Сюй, возлюбленной звезды азиатской версии Marvel Симу Лю: предложение руки и сердца он сделал в романтичном Париже.

Фото: @simuliu Симу Лю и Эллисон Сюй

Немногие в случае помолвки решаются на необычный сеттинг, старинные огранки и пухлые оправы в винтажном стиле. В январе во время церемонии Golden Globe Зендея красноречиво продемонстрировала кольцо Jessica McCormack, преподнесенное ей Томом Холландом. Центральный четырехкаратный «кушон» был закреплен east-west, то есть встал не вдоль, а поперек пальца. С обратной стороны камень получил глухую оправу с центральным отверстием, так называемую button-back setting.

Фото: Amy Sussman / Getty Images Зендая и Том Холланд

В конце августа игрок в американский футбол Трэвис Келси публично сделал предложение певице Тейлор Свифт и преподнес возлюбленной необычное кольцо в винтажном духе. Это солитер старинной огранки «вытянутый кушон». Подобная old mine форма бриллианта, промежуточная между кругом и квадратом, была популярна в XIX веке. Глухая оправа из желтого золота дополнена четырьмя крапанами по углам. Специалисты утверждают, что дизайн кольца жених придумал вместе с ювелиром Киндред Любек, основательницей Artifex Fine Jewelry.

Фото: @taylorswift Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Модель Габриэла Брукс и ее бойфренд Лиам Хемсворт подтвердили новость о своей помолвке: пара опубликовала фотографию, на которой хорошо заметно кольцо с бриллиантом. Четырех-пятикаратный «кушон» оправлен в желтое золото, «под старину».

Фото: @gabriella_brooks Габриэла Брукс и Лиам Хемсворт

Певица Дуа Липа засветилась с кольцом на безымянном пальце в самом конце прошлого года, а этим летом они с актером Каллумом Тернером официально подтвердили серьезность взаимных намерений. Липа рассказала, что жених обратился за помощью к ее друзьям и сестре, чтобы изготовить на заказ кольцо в виде массивного обруча из желтого золота с относительно скромным бриллиантом весом всего в два карата.

Фото: Getty Images, @dualipa Дуа Липа и Каллум Тернер

Нина Спиридонова