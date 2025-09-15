Михаил Евраев открыл трамвайное движение в Дзержинском районе

В областном центре после модернизации открыли трамвайный маршрут №5к, сообщили в правительстве Ярославской области. В церемонии принял участие губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

На линию вышли 12 новых трамваев. В часы пик интервал движения составит 10–15 минут. Михаил Евраев сообщил, что в течение двух недель трамваи будут следовать до Ярославского моторного завода, затем маршрут сократят до трамвайного депо для монтажа разворотных колец на Ленинградском проспекте.

«С декабря трамваи начнут следовать до ТЦ «Рио», а с 1 мая 2026 года – до моторного завода. Полностью завершить обновление линейной части и запустить полноценное движение в городе планируем к концу 2026 года», — рассказал Михаил Евраев.

Новые трамваи, произведенные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, оснащены климат-контролем, медиапанелями, терминалами для безналичных расчетов и USB-портами. В кабине водителя установлены современные системы для повышения эффективности и комфорта работы. Модернизация трамвайной сети проводится в рамках концессионного соглашения между Правительством области и ООО «Мовиста регионы Ярославль» по федеральной программе «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».

«По концессионному соглашению будет полностью обновлена вся инфраструктура: пути, остановки, тяговые подстанции, депо и разворотные кольца. Уже приобретены 47 современных низкопольных трамваев», — сказал Михаил Евраев.

Как уточнил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко, в рамках модернизации трамвайной сети уже уложено более 18 километров трамвайных путей, смонтировано 33 современных остановочных комплекса, отремонтированы переезды.

По словам генерального директора ООО «Мовиста регионы Ярославль» Павла Копырина, далее работы начнутся на участке от трамвайного депо до путепровода на проспекте Октября. Эти работы займут два месяца.

«Работы в центре города в рамках третьего этапа модернизации планируется начать 1 октября. Мы благодарны губернатору, правительству региона, мэрии города за поддержку, жителям Ярославля – за понимание масштабности проекта», — отметил Павел Копырин.

Антон Голицын