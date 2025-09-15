Axios: Нетаньяху позвонил Трампу за 50 минут до удара по Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту США Дональду Трампу за 50 минут до планируемого ударе по резиденции палестинского движения «Хамас» в Дохе, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, сначала обсуждение велось на политическом уровне, затем — по военным каналам. «Если Трамп хотел не допустить этого, то он мог. Фактически он этого не сделал»,— сказал один из источников по поводу атаки Израиля.

Как сообщал Дональд Трамп, 9 сентября военные США уведомили его администрацию о том, что авиация Израиля наносит удары по Дохе. Он поручил спецпосланнику Стиву Уиткоффу проинформировать катарских партнеров, но было слишком поздно. Дональд Трамп говорил, что решение об атаке принял Биньямин Нетаньяху, а не он.