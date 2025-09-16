Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Тот самый гламур

Лучшие образы «Эмми-2025»

«Коммерсантъ Стиль» — о самых ярких образах церемонии вручения премии Emmy.

На 77-й церемонии вручения премии «Эмми» актрисы дали своего рода мастер-класс по осенним трендам: здесь и смелые яркие губы, и классические платиновые голливудские локоны, и ультрасовременные обесцвеченные брови. Отдельное спасибо — за популяризацию естественной натуральной красоты, когда легкий румянец и слегка акцентированные ресницы становились частью образа. Итак, Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния.

Дженна Ортега (сериал «Уэнсдей») в Givenchy

Селена Гомес (сериал «Убийства в одном здании») в платье Louis Vuitton и украшениях Tiffany &amp; Co.

Лиза Blackpink (сериал «Белый лотос») в платье Lever Couture и украшениях Bvlgari

Мишель Уильямс (сериал «Умирая от секса») в винтажном платье и украшениях Chanel

Меган Фэйхи (сериал «Сирены») в украшениях Tiffany &amp; Co.

Джин Смарт («Хитрости») в платье Christian Siriano и украшениях Rahaminov Diamonds

Кристен Белл (сериал «Никто этого не хочет») в платье Giorgio Armani Prive и украшениях Bucherer Fine Jewellery

Хлоя Севиньи в платье Saint Laurent и украшениях Tiffany &amp; Co.

Сара Полсон в платье Marc Jacobs и украшениях Boucheron

Наташа Ротвелл («Белый лотос») в украшениях David Webb

Чейз Суи Уандерс (сериал «Студия») в платье Thom Browne и украшениях Tiffany &amp; Co.

Скарлетт Йоханссон в серьгах De Beers

Синди Суинни («Эйфория») в украшениях Lorraine Schwartz и платье Oscar de la Renta

