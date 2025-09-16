Тот самый гламур
Лучшие образы «Эмми-2025»
«Коммерсантъ Стиль» — о самых ярких образах церемонии вручения премии Emmy.
На 77-й церемонии вручения премии «Эмми» актрисы дали своего рода мастер-класс по осенним трендам: здесь и смелые яркие губы, и классические платиновые голливудские локоны, и ультрасовременные обесцвеченные брови. Отдельное спасибо — за популяризацию естественной натуральной красоты, когда легкий румянец и слегка акцентированные ресницы становились частью образа. Итак, Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния.
