Тот самый гламур

«Коммерсантъ Стиль» — о самых ярких образах церемонии вручения премии Emmy.

На 77-й церемонии вручения премии «Эмми» актрисы дали своего рода мастер-класс по осенним трендам: здесь и смелые яркие губы, и классические платиновые голливудские локоны, и ультрасовременные обесцвеченные брови. Отдельное спасибо — за популяризацию естественной натуральной красоты, когда легкий румянец и слегка акцентированные ресницы становились частью образа. Итак, Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния.

Дженна Ортега (сериал «Уэнсдей») в Givenchy Селена Гомес (сериал «Убийства в одном здании») в платье Louis Vuitton и украшениях Tiffany & Co. Лиза Blackpink (сериал «Белый лотос») в платье Lever Couture и украшениях Bvlgari Мишель Уильямс (сериал «Умирая от секса») в винтажном платье и украшениях Chanel Меган Фэйхи (сериал «Сирены») в украшениях Tiffany & Co. Джин Смарт («Хитрости») в платье Christian Siriano и украшениях Rahaminov Diamonds Кристен Белл (сериал «Никто этого не хочет») в платье Giorgio Armani Prive и украшениях Bucherer Fine Jewellery Хлоя Севиньи в платье Saint Laurent и украшениях Tiffany & Co. Сара Полсон в платье Marc Jacobs и украшениях Boucheron Наташа Ротвелл («Белый лотос») в украшениях David Webb Чейз Суи Уандерс (сериал «Студия») в платье Thom Browne и украшениях Tiffany & Co. Скарлетт Йоханссон в серьгах De Beers Синди Суинни («Эйфория») в украшениях Lorraine Schwartz и платье Oscar de la Renta

Ирина Кириенко