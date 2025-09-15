«Салават Юлаев» проиграл второй матч подряд екатеринбургскому «Автомобилисту»

Матч между хоккейными командами «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Салават Юлаев» (Уфа) закончился со счетом 4:2 в пользу команды из Свердловской области. Игра проходила на площадке «УГМК Арены» в Екатеринбурге.

Предыдущий матч между командами прошел 12 сентября в Уфе, тогда «Автомобилист» победил о счетом 4:1.

В отличие от прошлой игры, место в воротах «юлаевцев» с первых минут занял Александр Самонов, а не Семен Вязовой.

Тем не менее, уже к середине первого периода екатеринбуржцы создали комфортное преимущество. На шестой минуте отличился Брукс Мэйсек (ассистенты — Рид Буше и Стефан Да Коста), забивающий уфимцам второй матч подряд. На 13-й минуте отличился Александр Шаров, ему ассистировали те же Да Коста и Буше. Оба гола были забиты в большинстве.

«Салават Юлаев» сумел отыграть одну шайбу на 16-й минуте, тоже воспользовавшись удалением соперника. Гол на счету Данила Алалыкина, голевые передачи — у Дина Стюарта и Александра Хмелевского.

По истечении семи минут второго периода вновь отличился Мэйсек, на этот раз — в равных составах. Его ассистентами стали Стефан Да Коста и Джесси Блэкер. Большой голов во второй двадцатиминутке команды не увидели.

На седьмой минуте последней трети матча «юлаевцы» оказались в большинстве и решились заменить вратаря на шестого полевого игрока. Одна сократить отставание не удалось, а нападающий хозяев Данил Романцев забил в меньшинстве в пустые ворота (ассист — у Максима Денежкина).

Все же уфимцам удался розыгрыш «6 на 4», но получилось это сделать менее чем за три минуты до финальной сирены. «Дубль» оформил Алалыкин, голевые пасы дали Дин Стюарт и Денис Ян.

На большее уфимцам не хватило, несмотря на игру с экстра-полевым игроком. 2:4, второе поражение уфимцев екатеринбуржцам подряд.

У «Салавата Юлаева» в четырех играх два очка — одна победа при трех поражениях. «Автомобилист» с тремя выигрышами и одним поражением вышел на первое место в Восточной конференции.

Следующий соперник команды из Башкирии — омский «Авангард». Матч состоится 17 сентября в Омске.

