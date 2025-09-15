Страны Персидского заявили о коллективной обороне после удара Израиля по Дохе

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по итогам саммита в Катаре активирует механизм коллективной обороны после израильского удара по Дохе 9 сентября. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

В коммюнике подчеркивается солидарность ССАГПЗ с Катаром. «Безопасность ССАГПЗ неделима, и любая атака на одного из членов — это атака на всех»,— говорится в документе.

Верховный совет ССАГПЗ осудил атаку Израиля, назвав ее нарушением суверенитета Катара. Объединенное командование получит инструкции для необходимых мер, но детали пока не уточняются.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию в Дохе, где находились представители палестинского движения «Хамас». В результате погибли шесть человек, включая сына Халиля аль-Хайя, главного переговорщика «Хамаса».