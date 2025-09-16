Осень начинается с бюджета

16 сентября пройдет первое пленарное заседание Госдумы после летнего перерыва. В ходе осенней сессии, как выяснил “Ъ”, все фракции планируют уделить особое внимание федеральному бюджету, социальным вопросам и мерам по поддержке участников специальной военной операции (СВО). Кроме того, коммунисты намерены добиваться принятия своего избирательного кодекса, «Справедливая Россия — За правду» выступит с новыми инициативами по контролю над миграцией, а ЛДПР возьмется за регулирование рынка криптовалюты и молодежную политику.

Как рассказал “Ъ” первый вице-спикер Думы Александр Жуков («Единая Россия»), для единороссов традиционным приоритетом в осеннюю сессию станет рассмотрение проекта федерального бюджета на следующую трехлетку (он поступит в Думу до 1 октября). По словам господина Жукова, члены фракции все лето работали вместе с правительством, чтобы предусмотреть финансирование каждого пункта «народной программы» партии, в которой, в частности, заложены индексация зарплат бюджетников, пенсионных и социальных выплат, меры поддержки многодетных семей и малоимущих граждан.

Продолжится и совершенствование законодательства о поддержке участников СВО и членов их семей, пообещал Александр Жуков.

В частности, в случае принятия уже внесенных законопроектов бойцы СВО смогут бесплатно получить второе образование, а вдовы и вдовцы участников СВО — бесплатно и без вступительных экзаменов поступать по отдельной квоте на обучение в вузы, колледжи, техникумы и профтехучилища. Кроме того, осенью начнется «большая работа по переходу на двухуровневую систему в вузах», а также будут рассмотрены законопроекты, расширяющие возможности целевого обучения, в том числе для студентов медицинских университетов. Наконец, «Единая Россия» планирует продолжить законодательную работу по защите граждан от мошенничества, добавил вице-спикер.

Первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев назвал одним из приоритетов коммунистов на осеннюю сессию разработанный ими проект избирательного кодекса (он был внесен в Думу еще в феврале 2023 года, но только этим летом профильный комитет Думы по госстроительству наконец его рассмотрел и рекомендовал отклонить). Еще один приоритетный для КПРФ законопроект предусматривает контроль за ценами на товары широкого потребления и ЖКХ. Кроме того, коммунисты продолжат бороться за снижение ключевой ставки.

Для СРЗП главными направлениями работы станут поддержка участников СВО, семей с детьми и пенсионеров, борьба с бесконтрольной миграцией и ростом цен, вопросы демографии и жилищного обеспечения, рассказал лидер партии Сергей Миронов.

В частности, эсеры предложат законопроекты о поэтапном погашении ипотеки при рождении каждого ребенка и о компенсациях семьям с детьми за аренду жилья.

В сфере миграции СРЗП предлагает отменить трудовые патенты и ввести вместо них разрешения на работу. Еще один проект предполагает депортацию всех родственников мигранта, нарушившего закон.

Несколько приоритетных инициатив эсеров направлены на поддержку военнослужащих, отметил господин Миронов: «Это законопроект о бесплатных земельных участках для воинов СВО — мы его вносили не раз и будем настаивать на этой льготе. Другая наша инициатива устанавливает, что военнослужащие и уволенные с военной службы получают субсидию для покупки или строительства жилья в течение трех лет с момента, когда они признаны нуждающимися в жилье. Сейчас этот срок — шесть лет».

Также эсеры включили в список приоритетных законопроект о льготах ветеранам боевых действий и инвалидам войны: им предложено повысить ежемесячную выплату с нынешних 4500 руб. до федерального прожиточного минимума, гарантировать получение жилья от государства и дать право на досрочную пенсию и 50-процентную компенсацию расходов на ЖКУ.

ЛДПР осенью сосредоточится на подготовке бюджета и, в частности, постарается сделать так, чтобы при его рассмотрении были учтены пожелания регионов и заложены средства на реализацию их инфраструктурных проектов, пообещал председатель партии Леонид Слуцкий. В центре внимания либерал-демократов также будет законодательное регулирование рынка криптовалюты. Кроме того, ЛДПР планирует с учетом предложений с мест разработать комплекс мер по поддержке пенсионеров и молодежи. «У нас есть пакет законодательных инициатив, связанных с поддержкой молодых специалистов, студентов. Важно переводить молодежную политику в практическое направление, вовлекая молодых юношей и девушек в экономику еще на стадии их обучения в университетах и колледжах»,— пояснил господин Слуцкий.

В пресс-службе «Новых людей» “Ъ” сообщили, что ключевой темой для депутатов фракции станет рассмотрение проекта федерального бюджета и предложений к нему.

Ксения Веретенникова