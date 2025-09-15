Лавров присоединил Дипломатическую академию к МГИМО

Министр иностранных дел Сергей Лавров подписал приказ, согласно которому Дипломатическая академия МИД станет частью МГИМО. Процесс реорганизации должен завершиться к 31 января 2026 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«В результате реорганизации в МГИМО появится особое подразделение "Дипломатическая академия МГИМО МИД России" с функциями переподготовки и повышения квалификации кадров»,— написано в сообщении университета. По завершении обучения студенты академии получат диплом МГИМО.

Пресс-служба МГИМО также уточнила, что реорганизовать подведомственные МИДу университеты поручил президент Владимир Путин. По его словам, присоединение Дипломатической академии к МГИМО позволит создать единый университетский центр и будет способствовать усилению практико-ориентированного образования и исследований.