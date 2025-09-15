На Ставрополье бизнес за полгода получил поручительства на 1,8 млрд рублей

В Ставропольском крае за полгода малый и средний бизнес получил «зонтичное» поручительства на 1,8 млрд руб. Регион — лидер в СКФО в этом направлении, сообщил министр экономического развития края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного может достигать 1 млрд руб. на срок до 10 лет. Кроме того, в ведущие кредитные организации направлены лимиты до 3 млрд руб.», — говорится в одном из сообщений господина Доронина.

Касательно крупного бизнеса — он обращается за финансированием, а фонды отрабатывают все этапы в режиме «одного окна». На Ставрополье гарантии предоставляет гарантийный фонд — подведомственная организация минэкономразвития. Действующий портфель института составляет более 4,8 млрд руб. поручительств и включает больше 350 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Константин Соловьев