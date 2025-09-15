В ДТП в Кунгурском округе погибло четыре человека

Сегодня вечером в Кунгурском округе произошло ДТП, унесшее жизни сразу четырех человек. По сообщению краевой Госавтоинспекции, в 18:50 по федеральной автодороге из Перми в направлении поселка Ачит, двигался автомобиль Renault Duster, которым управлял 70-летний мужчина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Фото: Госавтоинспекция

На 94 км дороги водитель внедорожника выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате столкновения Renault Duster отбросило под движущиеся в попутном направлении «Газель» и Toyota Land Cruiser. Водитель Renault Duster и три его пассажира погибли.