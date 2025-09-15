И снова властвуйте

На выборах губернатора Пермского края победил действующий глава региона Дмитрий Махонин. Он стал первым в истории Прикамья губернатором, одержавшим победу на выборах два раза подряд — его поддержали почти 71% избирателей. Явка избирателей по региону оказалась рекордной — более 49%. При этом в выборах губернатора впервые было использовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В крайизбиркоме считают, что выборы прошли «штатно и легитимно». Эксперт связывает рост явки с цифровизацией процесса выборов и повышением гражданской ответственности у населения. По мнению политолога, доверие населения к выбранному губернатору связано с рядом ключевых событий.



Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после обработки 100% протоколов одержал победу на прошедших выборах главы региона. За него отдали голоса 70,94%, или свыше 685 тыс. избирателей, сообщает крайизбирком. Дмитрия Махонина выдвинула на выборы «Единая Россия». На втором месте среди кандидатов в губернаторы оказалась выдвиженец КПРФ Ксения Айтакова (10,3%, или 99, 4 тыс. избирателей). Олег Постников от ЛДПР заручился поддержкой 7,89% избирателей (76,1 тыс.). Представитель «Новых людей» Денис Шитов занял четвертое место (5,87%, 56 тыс. голосов). На последнем месте оказалась Людмила Караваева (Партия пенсионеров) с 3,26%, или 31,1 тыс. голосов.

Так, Дмитрий Махонин стал первым в истории Пермского края губернатором, переизбравшимся на второй срок подряд. О намерении вновь баллотироваться на пост главы региона он заявил в марте этого года. Тогда же он заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина и выиграл праймериз «Единой России». По оглашении итогов голосования в своем официальном телеграм-канале гос­подин Махонин поблагодарил избирателей и сотрудников избирательных участков. Он добавил, что доверие и поддержка прикамцев, «с одной стороны, вдохновляет на новые достижения, с другой — накладывает еще большую ответственность, чем когда-либо».

По результатам Избирательной комиссии Пермского края, явка на выборах составила 49,03%, или 967 208 человек. Этот результат является рекордным на выборах губернатора Прикамья. Для сравнения, в 2020 году явка составила всего 35,76%. Тогда выборы главы региона проходили без формата дистанционного электронного голосования, но так же, как и в этот раз, в течение трех дней. При этом принять участие было возможно даже несмотря на объявление в Прикамье режима «беспилотной опасности» во второй день выборов — 13 сентября. Ограничения мобильного интернета не действовали на голосование на портале «Госуслуг».

На итоговом заседании избирательной комиссии по вопросу определения результатов выборов губернатора Пермского края 15 сентября председатель крайизбиркома Игорь Вагин отметил, что в электронном голосовании приняли участие 88% зарегистрированных на ДЭГ избирателей (около 155 тыс. человек). Также были организованы 14 экстерриториальных участков в Москве и три в зоне СВО. При этом, по его словам, выборы прошли «штатно и легитимно». Он добавил, что в дни голосования было зафиксировано четыре обращения о нарушениях избирательного процесса, однако «изложенные в них факты не нашли подтверждения».

Политический консультант Людмила Ознобишина считает, что на рекордно высокую явку вместе с организацией ДЭГ повлиял еще ряд факторов, включая повышение уровня гражданской ответственности населения, возможность проголосовать на дому и использование проекта «ИнформУИК».

Госпожа Ознобишина также обратила внимание на результаты двух кандидатов в губернаторы Прикамья — Олега Постникова от ЛДПР и Ксении Айтаковой от КПРФ. На этих выборах число избирателей, отдавших голос за господина Постникова, увеличилось на 2,33% по сравнению с выборами 2020-го. Госпожа Айтакова, напротив, набрала на 3,2% меньше голосов. По словам эксперта, это связано с уровнем проявленной активности во время предвыборной кампании у обоих кандидатов. Если Олег Плотников регулярно организовывал встречи с избирателями и участвовал в дебатах, то Ксения Айтакова «отработала более дежурно». В целом предвыборную кампанию политэксперт оценила как «спокойную».

«На мой взгляд, эти выборы носили характер референдума. То есть голосование было не за выбор определенного кандидата, а за одобрение деятельности действующего главы региона. Дмитрию Махонину пришлось столкнуться со многими вызовами за эти пять лет, включая пандемию COVID-19 и начало СВО. Полагаю, что переизбрание на второй срок положительно скажется на регионе, так как многие проекты одних губернаторов не завершались их преемниками из-за смены команды и стратегии развития»,— резюмировала Людмила Ознобишина.

Анастасия Леонтьева