В Брюсселе обстреляли автомобиль депутата Европарламента от Польши

В Брюсселе обстреляли машину депутата Европарламента от Польши Вальдемара Буды, представляющего партию «Право и справедливость». Об этом политик сообщил в соцсети X.

Депутат Европарламента от Польши Вальдемар Буда (в центре)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Депутат Европарламента от Польши Вальдемар Буда (в центре)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Политика не было на месте происшествия. Он написал, что целью атаки был именно его автомобиль. По его словам, злоумышленники сделали девять точных выстрелов.

Вальдемар Буды уверен, что нападение было тщательно спланировано. В настоящее время бельгийские спецслужбы ведут расследование.