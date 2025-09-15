В Екатеринбурге спустя две недели поймали второго сбежавшего из СИЗО

Сотрудники ФСИН и ФСБ вечером 15 сентября в екатеринбургском районе Уктус задержали 24-летнего Ивана Крюкова, который две недели назад вместе с другим осужденным сбежал из СИЗО-1 Екатеринбурга.

Как сообщили в управлении ФСИН по региону, сотрудники проверяли информацию о возможном местонахождении молодого мужчины, а при обнаружении тот пытался сбежать, но был задержан.

Иван Крюков и его товарищ, 24-летний Александр Черепанов, совершили побег 1 сентября. Черепанов был задержан 8 сентября у поселка Медный. Их осудили в октябре 2024 года за попытку поджога военкомата — ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к теракту).