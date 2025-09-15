«Центральный рынок» в Ярославле готовят к продаже
В Ярославле планируют продать «Центральный рынок», включив его в план приватизации муниципального имущества. В ближайшую среду, 17 сентября, комиссия по экономике рассмотрит соответствующую корректировку. Предлагается продать все акции рынка, что, по предварительным оценкам, принесет мэрии около 150 млн руб.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Акции «Центрального рынка» ранее принадлежали АО «Центр», но 3 сентября 2025 года была зарегистрирована новая структура. Директором назначен Андрей Беренев, который также возглавляет АО «Центр». Всего на продажу хотят выставить 67828 акций номиналом 1 тыс. руб. каждая, что составляет 100% акций АО.
После рассмотрения комиссии, вопрос вынесут на пленарное заседание муниципалитета, запланированное на 24 сентября. В случае одобрения депутатами, КУМИ мэрии начнет аукционные процедуры.