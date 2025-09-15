«Центральный рынок» в Ярославле готовят к продаже

В Ярославле планируют продать «Центральный рынок», включив его в план приватизации муниципального имущества. В ближайшую среду, 17 сентября, комиссия по экономике рассмотрит соответствующую корректировку. Предлагается продать все акции рынка, что, по предварительным оценкам, принесет мэрии около 150 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Акции «Центрального рынка» ранее принадлежали АО «Центр», но 3 сентября 2025 года была зарегистрирована новая структура. Директором назначен Андрей Беренев, который также возглавляет АО «Центр». Всего на продажу хотят выставить 67828 акций номиналом 1 тыс. руб. каждая, что составляет 100% акций АО.

После рассмотрения комиссии, вопрос вынесут на пленарное заседание муниципалитета, запланированное на 24 сентября. В случае одобрения депутатами, КУМИ мэрии начнет аукционные процедуры.

Антон Голицын