В Черноземье 16 сентября ожидается без осадков, от +5°C до +24°C

В понедельник, 16 сентября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется малооблачная погода, осадков не ожидается. Температура будет варьироваться от +5°C до +24°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет переменная облачность, без осадков, температура снизится до +11°C. Днем — облачно, +24°C.

В Воронеже в течение суток будет ясная погода. Ночью температура составит +8°C, днем — до +23°C.

В Курске ночью ожидается малооблачная погода, до +12°C. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность, до +23°C.

В Липецке в течение суток будет ясно. Ночью — +6°C, днем — +23°C.

В Орле прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура снизится до +11°C, днем поднимется до +23°C.

В Тамбове будет преимущественно ясно. Температура ночью составит +5°C, днем — до +22°C.

Ульяна Ларионова