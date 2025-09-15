Более 90 нижегородских коммерческих объектов незаконно получали холодную воду

АО «Нижегородской водоканал с начала года выявил 91 коммерческий объект недвижимости, собственники которых не обратились в водоканал за заключением договора пользования услугами холодного водоснабжения и/или водоотведения. По данным мэрии Нижнего Новгорода из них 54 объекта — нежилые помещения в многоквартирных домах, 37 объектов — административные здания.

По 64 объектам идет работа работа по заключению договоров на подключение. Еще 17 собственников уже заключили необходимые договоры. На оставшихся 10 самовольно подключенных объектах холодное водоснабжение будет отключено.

Также за январь-сентябрь «Нижегородский водоканал» за бездоговорное потребление воды выставил счета на 7,5 млн руб. Из них 5 млн руб. уже поступило в качестве оплаты, 2,5 млн руб. составляет задолженность юридических лиц, незаконно пользующиеся услугами компании.

Андрей Репин