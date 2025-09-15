Орловская область планирует увеличить ВРП на 9,6% до 489,2 млрд рублей

Валовой региональный продукт (ВРП) Орловской области в 2025 году ожидается в размере 489,2 млрд рублей, что на 43 млрд рублей, или 9,6%, превысит показатель 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона на основе прогноза социально-экономического развития региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

«Стоит задача в 2028 году обеспечить его рост до 624 млрд рублей, то есть с приростом на 177 млрд рублей относительно 2024 года»,— подчеркнул глава региона Андрей Клычков.

Ключевыми отраслями экономического роста остаются промышленность и сельское хозяйство. Объем отгруженных товаров собственного промышленного производства в 2025 году достигнет 316,3 млрд рублей, а к 2028 году увеличится до 389,6 млрд рублей. Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2025 году ожидается в размере 171,1 млрд рублей, а к 2028 году — 218,5 млрд рублей.

Инвестиции в основной капитал в 2025 году составят 71,6 млрд рублей, или 102% к объему 2024 года. За период 2026—2028 годов прогнозируется направить 251,8 млрд рублей инвестиций, основная часть которых будет направлена в сельское хозяйство и обрабатывающие производства. Уровень регистрируемой безработицы сохранится на стабильно низком уровне, не превышающем 0,3%.

В начале августа стало известно, что согласно предварительным расчетам, в этом году ВРП Воронежской области может достичь 1,8 трлн руб., что на 2,7% больше, чем в предыдущем периоде.

Ульяна Ларионова