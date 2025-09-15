Пострадавшего в центре Ижевска 16-летнего питбайкера увезли в больницу

16-летнего питбайкер пострадал в дорожной аварии в центре Ижевска. Его сбил автомобиль Volkswagen Touran. Подростка со множественными травмами доставили в больницу. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

Фото: ГАИ Удмуртии

ДТП случилось вчера, 14 сентября, около 17:10 на ул. Коммунаров, возле дома №212. 54-летний водитель Volkswagen при повороте налево на зеленый свет не уступил дорогу питбайку, который двигался в прямом встречном направлении. Произошло столкновение, подросток получил травмы. Его госпитализировали.

«Следует отметить, что молодой человек права управления транспортом не имеет»,— говорится в сообщении. Инспекторы задержали питбайк, его поместили на спецстоянку.