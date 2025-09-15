Президент Кипра пообещал не допустить участия Турции в оборонной программе ЕС

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что страна не позволит Турции участвовать в оборонной программе Евросоюза SAFE. Это решение он озвучил на пресс-конференции с главой Евросовета Антониу Коштой. Господин Христодулидис подчеркнул, что участие третьих стран в таких программах требует согласия всех 27 членов ЕС.

«Мы не можем предоставлять финансирование и ресурсы Европейского союза третьим странам, которые угрожают государствам-членам»,— заявил Никос Христодулидис (цитата по «РИА Новости»).

Ранее представитель Европейской комиссии Томас Ренье сообщил, что Турция обратилась с просьбой участвовать в контрактах программы SAFE. Хотя Турция, как кандидат на вступление в ЕС, технически имеет право на доступ к финансированию оборонной промышленности в рамках этой инициативы, для этого необходимо согласие всех членов Евросоюза.

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в июле поддержал позицию Кипра. Он заявлял, что Греция не допустит участия Турции в программе, если та не откажется от территориальных претензий на греческие острова.