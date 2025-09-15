Россия сократила расчеты в долларах и евро до минимума

В июле Россия снизила использование доллара и евро в торговых расчетах до рекордно низкого уровня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ. Доля этих валют в импорте составила 14,6%, в экспорте — 13,1%.

В экспорте доля валют недружественных стран снизилась на 1,5 п. п.. В поставках в Африку и страны Карибского бассейна их почти не используют — 2,9% и 2,2% соответственно.

В расчетах с Азией этот показатель упал до 11,1%. Однако в торговле со странами американского контингента и Европой доля доллара и евро остается значительной — 51,8% и 26,1% соответственно.

Основной валютой расчетов остается рубль. В июле его доля в экспорте снизилась на 1,2 п. п., но все же превышала половину во всех регионах, кроме Америки (46,9%). В импорте доля доллара и евро сократилась до 14,6%, а рубль укрепил свои позиции, достигнув 55,1%.