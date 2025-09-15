ФК «Урал» победил «Уфу» и вернулся на первое место

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Уфой» в рамках десятого тура Первой лиги Pari. Матч прошел в Уфе и закончился со счетом 2:3 (1:1) в пользу гостей.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За «Урал» отличились: Матвей Бардачев (15 минута), Максим Воронов (68, 77). За «Уфу» годы забили Давид Озманов (45), Никита Мацхарашвили (87).

ФК «Урал» в результате набрал 23 очка и вновь вернул лидерство в турнирной таблице. «Уфа» набрала 9 очков, она на 12 месте.

В 11 туре ФК «Урал» сыграет 20 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена» с «Ротором» из Волгограда.

Николай Яблонский