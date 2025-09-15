Смена статуса

Возглавляющий Ростовскую область с ноября 2024 года Юрий Слюсарь официально избран жителями региона на первый губернаторский срок. По данным областной избирательной комиссии, при явке почти 61% за кандидата от «Единой России» отдали голоса 81,25% дончан. Также, по предварительным данным, партия получила более 78% мандатов на выборах в городские думы и другие представительные органы. Облизбирком не сообщил о нарушениях. Представители других партий не заявили о намерении оспаривать итоги.



По данным облизбиркома, Юрий Слюсарь получил 81,25% голосов при рекордной явке жителей региона 60,95%

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В результате выборов, проходивших с 12 по 14 сентября, губернатором Ростовской области стал Юрий Слюсарь, возглавлявший регион с ноября 2024 года. Согласно данным облизбиркома, он получил 81,25% голосов при рекордной явке 60,95%. Таким образом, свои голоса за господина Слюсаря отдали более 1,5 млн человек.

На втором месте оказался депутат Госдумы РФ, представитель партии КПРФ Евгений Бессонов (он набрал 9,17% голосов), далее идут кандидат ЛДПР Денис Фраш (3,47%) и глава регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Косинов (2,88%). Меньше всех голосов получил представитель партии пенсионеров Юрий Климченко (2,55%).

Юрий Слюсарь возглавляет Ростовскую область с ноября 2024 года. Его назначил на должность врио губернатора Дона президент России Владимир Путин после того, как губернатор Василий Голубев досрочного ушел в отставку.

Юрию Слюсарю 51 год, он уроженец Ростова-на-Дону. Его отец — Борис Слюсарь — был гендиректором (2000-2014) и председателем совета директоров (2014–2015) ОАО «Роствертол». В 1996 году Юрий Слюсарь окончил юридический факультет МГУ. В 2003-м — аспирантуру Академии народного хозяйства при правительстве РФ. После окончания юрфака МГУ в 1996 году Юрий Слюсарь работал в коммерческих структурах. С 2003 года по 2009-й — коммерческий директор ОАО «Роствертол». В 2015-м возглавил ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Является почетным авиастроителем.

Помимо губернатора в регионе проходили выборы депутатов. На дополнительных выборах в Законодательное собрание Ростовской области по Орловскому одномандатному округу №13 победила кандидат «Единой России», председатель гордумы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина.

Также в регионе прошли выборы в городские думы и иные представительные органы. Подсчет голосов продолжается. Однако, по предварительным данным, в целом более 78% мандатов в муниципалитетах получили представители «Единой России».

На выборах в ростовскую гордуму 67,64% голосов получила «Единая Россия». Также в гордуму прошли представители КПРФ (11,38%), ЛДПР (7,56%) и, впервые, партии «Новые люди» (7,33%).

По словам секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Ищенко, выборы подтвердили высокий уровень поддержки партии и ее кандидатов на всех уровнях. «Важнейшим экзаменом для нас были выборы губернатора Ростовской области, в ходе которых избирался кандидат, выдвинутый партией — Юрий Слюсарь. Результаты показывают безусловный интерес жителей Дона к самим выборам главы региона», — подчеркнул господин Ищенко.

В партии «Новые люди» считают, что выборы в Ростовскую-на-Дону гордуму «прошли хорошо». «Были зафиксированы незначительные нарушения, но все они оперативно исправлялись в моменте, поэтому к общей работе избирательных комиссий и процессу голосования замечаний нет»,— заявил руководитель регионального отделения партии Александр Чухлебов.

Представители других партий не смогли оперативно ответить на запросы «Ъ-Ростов».

Мария Иванова