Сахар у них в крови

Минздрав подвел первые итоги национального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который по поручению президента стартовал в 2023 году. За это время бесплатно обеспечено системами непрерывного мониторинга глюкозы 60 тыс. детей и беременных женщин с диабетом первого типа. Пациентское сообщество и депутаты просят расширить программы бесплатного обеспечения этими системами, особенно среди молодежи до 23 лет, чтобы «не упустить их здоровье».

Первые результаты федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» представил в ходе конгресса «Право на здоровье» замдиректора Центра по координации эндокринологической службы НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Виктор Калашников. Проект, напомним, был запущен в 2023 году по инициативе президента Владимира Путина. Его цель — улучшить диагностику, лечение и профилактику заболевания, а также обеспечить детей системами непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Они отслеживают уровень сахара в крови круглосуточно без проколов пальца.

По словам господина Калашникова, за время работы проекта в 84 субъектах созданы региональные эндокринологические центры, из которых 75 активно работают по новому порядку оказания помощи. К 2030 году планируется запустить 251 межрайонный эндокринологический центр. Создано более 1,6 тыс. школ для пациентов с диабетом, обучено свыше 1 тыс. врачей и специалистов среднего звена. Системами НМГ обеспечены 60 тыс. детей и беременных женщин с диабетом первого типа. Закуплено более 1,2 тыс. анализаторов для регулярного определения гликированного гемоглобина.

Напомним, в марте директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина говорила, что около 6 млн человек в России имеют диагноз «сахарный диабет». При этом бесплатные системы НМГ положены только детям и беременным. Взрослые же пациенты с инвалидностью, как в 2023 году постановил Верховный суд РФ, могут рассчитывать на бесплатные датчики только по решению врачебной комиссии либо покупать их за свой счет. По статистике Минздрава РФ, сейчас в России около 67 тыс. несовершеннолетних с диабетом. Что касается беременных — самая свежая статистика публиковалась в 2023 году. Тогда сахарный диабет был у 138 тыс. беременных.

Директор ассоциации поддержки пациентов «Диабет Лайф» Андрей Ковалев заявил на конгрессе о необходимости расширения бесплатного обеспечения системами НМГ — особенно среди молодежи до 23 лет, чтобы «не упустить их здоровье». По его данным, только 65% пациентов с сахарным диабетом первого типа обеспечены этими медицинскими изделиями, и лишь 10% из них — бесплатно.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что в России зарегистрировано 16 изделий для непрерывного мониторинга уровня глюкозы, и согласился, что доступ к ним нужно расширять. «Дети, подростки, беременные — это хорошо, но есть и взрослые пациенты. Необходимо, чтобы была введена система всеобщего обеспечения медицинскими изделиями. Это практика большинства развитых стран. Надо создавать единую программу, которая будет обеспечивать равные права для всех граждан, которые в этом нуждаются, независимо от региона проживания и возраста»,— уверен господин Куринный.

Эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина рассказала, что самоконтроль сахара с помощью обычного глюкометра связан с «неприятными моментами» — это настройка прибора, прокалывание пальца и определенные гигиенические требования. Кроме того, бывают ситуации, когда уровень глюкозы слишком резко снижается или повышается, а у пациента нет возможности контролировать его непрерывно. «Непрерывный мониторинг решает эти проблемы: не нужно прокалывать кожу, все данные автоматически поступают на телефон и показатели можно наблюдать в любое время. Видно не только отдельные значения, но и тренд»,— пояснила эксперт.

“Ъ” направил запрос в Минздрав РФ с просьбой прокомментировать предложение о расширении программ бесплатного обеспечения системами НМГ, однако на момент публикации ответа не получил.

Наталья Костарнова