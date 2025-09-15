Венгрия и Китай подписали соглашение о ядерном сотрудничестве

Венгрия и Китайское агентство по ядерной энергии подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, безопасности и инноваций, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия доказывает, что ядерная энергетика — одна из лучших сфер для возрождения цивилизованного сотрудничества между Востоком и Западом»,— сообщил Петер Сийярто (цитата по Tozsdeforum). Он напомнил, что в Венгрии уже присутствуют российские, американские, немецкие и французские атомные проекты.

Как добавил министр, Китай занимает все больший вес в атомной отрасли. Он уточнил, что в интересах Венгрии — активно участвовать в китайских проектах.