По японским стандартам

На прошлой неделе состоялась презентация нового бренда NOBU – «Коммерсантъ Стиль» выясняет подробности.

В прошлый четверг на 90 этаже башни Федерации «Москва-Сити» собрались журналисты, представители торговых сетей и инфлюенсеры — широко анонсированный новый формат прихода на российский рынок бренда NOBU ожидаемо привлек большое число гостей. NOBU — это бренд, созданный на основе исследований японской компании Japan Innovative Eco Products, которая разрабатывает инновационные формулы бытовой химии. Эти средства для всех, кто заботится о себе, семье и планете: гипоаллергенные, биоразлагаемые и безопасные.

Вечер открыл специальный гость из Японии Нагаи Сан, директор JIEP, Co. Ltd — он отметил важность этих постулатов (инновации и безопасность) и сказал, что они легли в основу философии бренда.

Эта стратегия идет на пользу нам, то есть прямым потребителям: мы можем по достоинству оценить новизну разработок формул бытовой химии и буквально своими руками понять, что NOBU — это не просто средства для стирки и мытья посуды — это часть стройной стратегии заботы о человеке и природе. При создании своих средств бренд опирается на принципы monozukuri (что в переводе с японского языка означает «создание с душой и вниманием к деталям») и kaizen («постоянное улучшение»).

В основе линейки — японская технология NanoGreen. Ее секрет — в наноразмерных частицах активного вещества, которое глубже проникает в волокна ткани, а потому более эффективно очищает и смягчает ткани, нейтрализуя неприятные запахи. Кроме того, это помогает значительно продлить срок службы одежды. Что входит в линию Nobu? Например, экологичные гели для стирки, которые выпускаются в формате «гель и кондиционер» для максимального смягчения тканей и тактильной притягательности. Это средства для стирки любых тканей (то есть Universal) и специальные версии вроде Color, Delicate, Baby 0+, Black & Dark. Они не только удаляют стойкие загрязнения и придают вещам мягкость, но и сохраняют цвет и структуру тканей — все это в биоразлагаемой упаковке.

Еще одна деталь, важная для приверженцев экоподхода: средства новой серии продукта прошли клиническое подтверждение гипоаллергенности, а потому получили сертификат соответствия немецкого независимого института исследований Dermatest. Гели NOBU на 97% состоят из натуральных биоразлагаемых компонентов, не содержат фосфатов, синтетических отдушек и красителей. Именно поэтому средства NOBU становятся идеальным выбором даже для людей с чувствительной кожей — с применением гелей можно стирать вещи малышей с первых дней жизни.

Отдельное внимание создатели линии уделяют и средствам для мытья посуды: они успешно работают даже в холодной воде и не оставляют следов на поверхности. В составе средств — натуральные экстракты: алоэ и юдзу для мягкости кожи рук, лаванда для природного антибактериального эффекта. Такой комбинированный подход воздействия на все органы чувств, мягкость воздействия на ткани и щадящие формулы позволяют объединить эффективность технологий и заботу о природе, превращая бытовую химию в часть осознанного образа жизни.

На мероприятии на японских корнях бренда NOBU был сделан особый акцент: гости осваивали оригами — старинное искусство художественного складывания бумаги, каллиграфию — чтобы приобщиться к красоте японской письменности — и очень модную сейчас кинцуги — древнюю технику восстановления керамики золотом, когда разбитым чашкам или блюдцам дается вторая жизнь. Для популяризации своей стратегии компания начала активно работать с блогерами — Маш Милаш, Жидковский, Екатерина Волкова и другие уже создают яркие истории вокруг NOBU.

Нагаи Икуо на запуске бренда заметил: «Мы разрабатываем решения, которые делают повседневную жизнь чистой и комфортной, создавая условия для здоровья и благополучия». Нам осталось оценить эти усилия — сама идея воплощения «природы японских технологий» звучит притягательно.