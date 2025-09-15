В Музее истории Екатеринбурге открылась выставка весов «Чувство меры»

Выставка «Чувство меры» открылась в Музее истории Екатеринбурга. Ее приурочили к 100-летнему юбилею отдела мер и весов по Свердловской области.

Выставка «Чувство меры» в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Ольга Никоян Выставка «Чувство меры» в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Ольга Никоян

На выставке представлены эталонные измерительные приборы. Среди них: гири, весы первого государственного весового завода имени Старостина и ленинградского завода «Госметр», оборудование немецкой компании Otto Wolff, ваттметр экспериментального завода «Эталон».

Особое внимание уделено деятельности ученого-метролога Николая Рудо, который в 1920-е годы был управляющим Уральской поверочной палатой, а в 1946 году изучал трофейную немецкую измерительную технику в составе группы Всесоюзного научно-исследовательского института метрологии (ВНИИМ).

Партнерами выставки стали Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области («Уралтест»), Уральский научно-исследовательский институт метрологии и Государственный архив Свердловской области (ГАСО).

«Этим выставочным проектом мы поддерживаем тренд на раскрытие широкому зрителю уникальных коллекций ведомственных архивов и музеев. Выставка "Чувство меры" приоткрывает еще одну грань Екатеринбурга как одного из крупнейших в России центров метрологии»,— пояснил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Выставка будет работать до 7 декабря.

Есуман Ислонова