МИД Норвегии вызвал российского посла из-за инцидента с беспилотниками в Польше

Министерство иностранных дел Норвегии вызвало российского посла из-за инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в соцсети Х.

В ночь на 10 сентября 19 беспилотников пересекли польское воздушное пространство, что побудило польские военные поднять в воздух самолеты для их перехвата.

Польские власти заявили, что дроны были российского происхождения. Министерство обороны России не подтвердило это, подчеркнув, что удары по целям в Польше не планировались и дальность полета дронов не превышает 700 км.

13 сентября на экстренном заседании Совета Безопасности ООН 46 из 193 стран подписали заявление, возлагающее ответственность за проникновение дронов в польское воздушное пространство на Россию.