«Нет смысла делать вид, что все хорошо»

Киев не проявляет гибкость — в Кремле объяснили, почему буксуют переговоры по Украине. Тем временем Брюссель и Вашингтон продолжают обсуждать новые санкции против России. Как заявил министр финансов США Скотт Бессент, в Белом доме готовы рассмотреть новые варианты использования замороженных российских активов. Ранее Дональд Трамп завил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский «слишком сильно ненавидят друг друга», поэтому двусторонняя встреча между ними пока не возможна. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, переговорный процесс в очередной раз зашел в тупик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Кремле официально подтвердили, что переговоры поставлены на паузу по причине позиции Киева, который не проявляет гибкости. Встреча Путина и Зеленского может иметь смысл, если будет хорошо подготовлена. Этим никто не занимается, потому что, как было только что сказано, переговоры поставлены на паузу. Кроме того, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявил обратное. Таким образом, получилось нечто похожее на полемику. Ранее, как известно, Дональд Трамп, уже сложно сказать в какой по счету раз, объявил, что теряет терпение в отношении Москвы. Однако, судя по всему, жесткий удар санкциями, который вроде как тоже был анонсирован, не состоится. Президент США написал достаточно объемное послание союзникам о том, что пока они покупают российскую нефть, солидарных с ними американских санкций не будет. Также желательно наказать Китай и Индию как активных торговых партнеров Российской Федерации.

В общем и целом все происходящее есть официальное подтверждение провала мирного процесса. Это было ясно и раньше, но сейчас уже нет смысла это отрицать и пытаться делать вид, что на самом деле все хорошо. Дональд Трамп, видимо, старается сейчас продвинуться в диалоге с Китаем. Глава Белого дома уверяет, что торговые переговоры прошли хорошо, и теперь должен состояться его телефонный разговор с председателем Си Цзиньпином. Сложно сказать, насколько это повлияет на украинские события. С высокой долей вероятности вообще не повлияет. Если же они придут к согласию — Трамп и Си — зачем тогда вводить пошлины и другие барьеры?

Так кажется, что что-то идет не так. Явно требуется какая-то идеологическая перезагрузка. Может быть, для начала президенту США нужно как-то изменить риторику. Конечно, мы не будем давать ему советов, как поступить. В последнее время он практически не меняет тезисов и говорит об одном и том же.

Что касается Европы, 19-му пакету санкций быть. Сейчас активно обсуждаются визовые ограничения для россиян, которые все равно, несмотря ни на что, продолжают посещать Старый Свет, в том числе и с туристическими целями. При этом хочется отметить изменение дискуссии о замороженных российских активах. Этот процесс сдвинулся с мертвой точки. Может быть, позиция Запада ужесточится в этом вопросе, и Трамп вроде здесь не против, в отличие от санкционного давления, которое он явно не одобряет. Тем временем военный сценарий остается преобладающим, конца и края этому как бы и не видно.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".