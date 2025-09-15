Как губернаторы соревновались сами с собой и со своими предшественниками

Губернаторские кампании закончились повсеместной победой действующих руководителей, однако далеко не везде их результат оказался таким же высоким, как в 2020 году. Сильнее всего — более чем на 17 процентных пунктов — сократилась поддержка главы Камчатского края Владимира Солодова (см. график). В результате он очутился на одной из самых низких позиций в общем рейтинге победителей голосования. Также немалую долю голосов потерял глава Чувашии Олег Николаев.

Отставание остальных губернаторов от собственного результата пятилетней давности можно считать незначительным. Некоторые даже смогли улучшить итоговые цифры. В частности, выросла поддержка руководителей Татарстана и Брянской области Рустама Минниханова и Александра Богомаза. А иркутский губернатор Игорь Кобзев установил уникальное достижение, повторив с точностью до сотых свой показатель 2020 года — 60,79% голосов.

Что касается врио губернаторов, то здесь картина тоже неоднородная. Так, новый глава Курской области Александр Хинштейн набрал на 21,6 п. п. больше, чем его предшественник Александр Смирнов в 2024 году. Врио оренбургского губернатора Евгений Солнцев прибавил 5,7 п. п. по сравнению с результатом Дениса Паслера (выборы также проходили год назад). А вот сам господин Паслер, переехавший в Свердловскую область, не сумел превзойти результат экс-губернатора Евгения Куйвашева, который тот продемонстрировал в 2022 году (–4,5 п. п.).

Еще дальше от предшественников оказались врио губернаторов Тамбовской и Новгородской областей Евгений Первышов и Александр Дронов, которые финишировали с результатами на 11,1 п. п. и 14,8 п. п. меньше, чем у Максима Егорова и Андрея Никитина в 2022 году соответственно.

Андрей Прах