Магазины перекроили гардероб

Магазины стали продавать больше мужской одежды. Теперь она занимает около трети полок. По данным компании Fashion Consulting Group, с 2021 года доля мужской одежды в общих продажах увеличилась на 2 процентных пункта. А у отдельных ритейлеров она выросла до 50-60%, например, у Marc O'Polo и Finn Flare.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Это связано со сменой потребительских предпочтений, говорит генеральный директор универмага Trend Island Николай Константинов: «Во-первых, подросла молодежь, которая стала сильно отличаться от нашего поколения. Они очень модные, им нравится одеваться, это продуманные ребята, которые собирают свой образ от начала до конца, смотрят, какие сейчас новинки, тренды и так далее. Учитывая, что нет Zara, H&M, куда раньше можно было прийти и быстро все купить, они смотрят одежду на Wildberries. У нас продажи мужской одежды начали расти еще в 2022 году, и они продолжают это делать. Это очень сильно заметно. Раньше у людей были одни джинсы на все случаи жизни, а сейчас все стали модники.

Больше всего растет спрос в двух сегментах — это middle- и low-priced. То есть это какой-нибудь Lime, где сейчас мужская линейка набирает обороты очень сильно, middle-сегмент включает, например, Asia st 71, Gate31. То есть это одновременно и мужской street-style, и, наверное, casual. В среднем порядка 12-16 тыс. руб. стоят жакеты, верхняя одежда, понятно, подороже — 20-25 тыс. руб., брюки — 9-12 тыс. руб.».

В категории мужской одежды было две волны активизации спроса, считают аналитики Fashion Consulting Groupр. Первая пришлась на середину 2010-х годов, когда появились многочисленные бренды уличной моды и спортивного стиля. Вторую волну сформировал отток международных марок в 2022 году. Сокращение импортного ассортимента повлияло и на структуру спроса. В компании Infoline отмечают, что в премиальном сегменте темпы роста превысили 20%. Это больше, чем в более доступных категориях.

Наполнить российский рынок недорогой мужской одеждой не позволяют особенности потребительского профиля, пояснила основатель консалтингового агентства К&PАgency, эксперт по fashion ассортименту Галина Кравченко-Манюкова: «Наш рынок достаточно молодой. Набрать тиражи на конкурентоспособных по себестоимости фабриках Юго-Восточной Азии можно только тогда, когда вы отшиваете минимум 300 штук, для этого ваша сеть должна насчитывать порядка 20 магазинов. Более того, существует технологическая разница в лекалах и посадках. У нас большой процент мужчин рослых и крупнокостных, а в Юго-Восточной Азии лекала рассчитаны на более субтильных мужчин.

Невозможно просто приехать на фабрику, взять там готовые лекала, привези и сказать: "Это будет продаваться". Нет, не будет. Но есть другой феномен — ЦУМ. Там огромное предложения для настоящих русичей, и у них до сих пор существует пул очень лояльной мужской аудитории. Они специально иногда заказывали увеличенные размерные сетки у премиальных брендов, которые никуда кроме России не поставляли».

Общий объем продаж одежды в России в прошлом году составил почти 2 млрд единиц. Это на 3% больше, чем в 2023 году, подсчитала аналитическая компания BusinesStat. При этом продажи мужской одежды росли более высокими темпами по сравнению с женскими и детскими. В денежном выражении, по оценке Infoline, рынок одежды и обуви в целом за прошлый год вырос на 13% и приблизился к 3 трлн руб. Оборот мужского сегмента превысил 800 млрд руб.

Светлана Белова