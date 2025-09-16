На Архызе внедрили оплату подъемников картами «Мир»

Курорт в Карачаево-Черкесии с 17 сентября запускает новую систему оплаты канатных дорог.

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии с 17 сентября начнет принимать карты национальной платежной системы «Мир» для оплаты подъемников. С горнолыжного сезона эти карты можно будет использовать как многодневные ски-пассы, сообщает пресс-служба курорта.

Для получения ски-пасса на базе карты «Мир» нужно зайти в интернет-магазин на официальном сайте курорта, добавить карту как носитель и записать на нее выбранный тариф. После этого турист сможет оплачивать покупки любой платежной системой, а на склонах — сразу проходить к турникету с картой «Мир».

До конца осени карту можно применять как прогулочный билет с базовым тарифом для посещения обоих склонов. Детские и льготные билеты по-прежнему придется покупать в онлайн-магазине или инфо-центре курорта.

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

«Возможность использования карты "Мир" в качестве ски-пасса уже реализована на 12 горнолыжных курортах России. Уверена, что новый сервис существенно повысит удобство и скорость обслуживания посетителей курорта Архыз, позволяя им сэкономить время в очереди»,— отметила директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Генеральный директор УК «Архыз» Роман Киранчук считает нововведение шагом к устойчивому развитию курорта: «Новая система прохода с помощью карты "Мир" особенно поможет разгрузить возможные очереди на канатках в пик высокого горнолыжного сезона 2025-2026. С началом старта нового зимнего сезона ожидаем прирост турпотока более чем на 10%».

«Архыз» — всесезонный горный курорт площадью 19,5 тыс. га с перепадом высот от 1650 до 3030 м. В декабре 2024 года он встретил миллионного туриста, в текущем году ожидает свыше 1,2 млн гостей.

Летняя акция «Архызские каникулы» на курорте продолжается. Курорт предоставляет скидку 40% на детские прогулочные билеты. Скидка предоставляется каждому ребенку в возрасте от 6 до 13 лет включительно.

