Часть побережья Херсонской области могут отдать Белоруссии под санатории
Власти Херсонщины готовы предоставить Республике Беларусь часть морского побережья под строительство санаториев. Об этом журналистам заявил губернатор региона Владимир Сальдо после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По словам губернатора, Херсонская область может предоставить белорусским властям места для отдыха на побережье Азовского и Черного морей. «Мы говорили про восстановление системы отдыха, санаторно-курортного лечения… Передадим часть побережья, чтобы Беларусь построила там свои базы, санатории»,— цитирует слова господина Сальдо агентство БЕЛТА.
Помимо этого, по словам губернатора, власти Херсонской области и Белоруссия намерены сотрудничать в сельском хозяйстве, машиностроении, строительстве, поставках техники и создании сервисных центров для ее обслуживания.
Ранее в Херсонской области завершилось строительство новой ветки газопровода из Крыма за 1,7 млрд руб. По данным местных властей, это позволило обеспечить стабильным газоснабжением всю южную часть области. Помимо этого, в регионе ввели в эксплуатацию новую подстанцию на 150 кВт, построенную компанией «Россети» за почти 6 млрд руб.