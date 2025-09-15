Депутаты СРЗП предложили ввести второй тур на выборах в ГД для одномандатников

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предложили проводить второй тур на выборах в нижнюю палату парламента для кандидатов по одномандатным округам, если в первом туре никто из них не набрал более 50% голосов. Аналогичную инициативу эсеры вносили в Думу в октябре 2024 года. Сейчас победителем думских выборов по одномандатному округу становится кандидат, получивший относительное большинство голосов.

Необходимость нововведений авторы поправок объясняют, в частности, тем, что при нынешнем порядке кандидаты от «Единой России» (ЕР) на мажоритарных выборах получают количество мандатов, несоразмерное уровню поддержки партии избирателями. «Так, согласно опросу общественного мнения, проведенному ВЦИОМ в начале сентября 2021 года, партию "Единая Россия" поддерживало 26,4% опрошенных, но по результатам выборов, прошедших в период 17–19 сентября 2021 года, она получила 72% мандатов»,— приводят депутаты пример в пояснительной записке к законопроекту.

«Разумеется, организация второго тура голосования для кандидатов в депутаты, избираемых по одномандатным округам, потребует выделения дополнительных средств»,— признают эсеры. Но это, по их мнению, необходимо — даже с учетом того, что перед страной стоит множество важнейших задач, требующих финансового обеспечения. Потому что «строительство стабильной политической модели среди важнейших задач является самой важной», уверены в СРЗП.

Божена Иванова