Боксер из КБР Амин Кушхов выиграл международный турнир в Грозном

Уроженец Кабардино-Балкарии Амин Кушхов, выступавший за сборную России, победил в престижном турнире по боксу памяти Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, сообщает пресс-служба администрации главы Республики.

В соревнованиях, прошедших с 9 по 13 сентября в спорткомплексе «Колизей», приняли участие около 140 боксеров из 18 стран.

Амин Кушхов, выступавший в весовой категории до 75 кг за сборную России, уверенно одержал победы во всех четырёх поединках — над спортсменами из Сербии, Южной Осетии, Узбекистана и Венесуэлы. Его итоговая победа принесла ему не только золотую медаль турнира, но и выполнение норматива мастера спорта России международного класса. Тренирует победителя Залим Керефов.

Турнир, проходящий по правилам Международной федерации бокса (IBA), давно зарекомендовал себя как значимое событие в мире любительского бокса, собирая сильнейших атлетов из различных регионов и стран.

Станислав Маслаков