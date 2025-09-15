Сегодня на территории Татарстана стартовал сезон охоты на пушных зверей и лося. Об этом сообщает Государственный комитет Республики Татарстан по биоресурсам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане открыли сезон охоты на пушных зверей и лося

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Татарстане открыли сезон охоты на пушных зверей и лося

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С 15 сентября охотники могут добывать зайца-русака, лисицу, корсака и лосей. Сроки охоты на пушных животных установлены до 28 февраля 2026 года. Сезон охоты на лося продлится до 10 января 2026 года.

Также с 6 сентября разрешена охота на пернатую дичь с собаками и без них. С 16 августа открыт сезон охоты на барсука (завершится 31 октября). С 5 августа разрешена охота на боровую, степную и полевую дичь (до 5 января 2026 года).

Комитет призывает соблюдать правила охоты и пожарной безопасности, установленные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

Анна Кайдалова