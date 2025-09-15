В Севастополе закрыли нелегальный детсад и лагерь

Суд Севастополя вынес постановление о запрете работы нелегальных детского лагеря и детского сада, действовавших в районе Казачьей бухты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

По данным надзорного ведомства, на одном из участков садоводческого товарищества «Пилот» в крыле частного туристического комплекса на коммерческой основе организовали работу детского лагеря и детского сада, без лицензии на ведение образовательной деятельности и без госрегистрации.

Прокурорская проверка выявила на объектах многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического, пожарного, антитеррористического законодательства и законодательства об отдыхе и оздоровлении.

Суд Севастополя удовлетворил иск прокуратуры, запретив работу детских учреждений до устранения всех нарушений и получения разрешительной документации.

Александр Дремлюгин, Симферополь