Поставки газа в Армению остановят из-за ремонта газопровода на Ставрополье

С 16 по 26 сентября 2024 года Россия временно приостанавливает поставки природного газа в Армению для проведения плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» на территории Ставропольского края. По информации пресс-службы «Газпром Армения», прекращение подачи газа начнется 16 сентября в 9:00 по местному времени и продлится до 26 сентября.

Магистраль, введенная в эксплуатацию в 1988 году, обладает проектной мощностью около 1,8 млрд кубометров газа в год и протяженностью 137 км по территории России, 263 км — Грузии и 213 км — Армении. В 2025 году через этот трубопровод в Армению поставлено порядка 1,2 млрд кубометров российского газа, что составляет основную долю энергоснабжения страны. Цена газа для армянских потребителей за тысячу кубометров составляет $165, зафиксированная на ближайшее десятилетие.

В период остановки «Газпром Армения» обеспечит газоснабжение республики за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана. Компания обещает бесперебойное снабжение всех потребителей и поддержание надежности энергосистемы.

