Из бюджета не сплавляется акциз

Минфин не поддерживает повышение порогового значения для акциза на жидкую сталь, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов. «Повышаться отсечка не будет, Минфин против. Минфин не поддерживает изменение отсечки, бюджетная ситуация не позволяет сейчас индексировать отсечку»,— цитирует его ТАСС.

Сейчас ставка акциза на жидкую сталь составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы на базисе FOB в портах Черного моря. А если рублевая цена сляба оказывается ниже 30 тыс. руб. за тонну, акциз не уплачивается. Собеседники “Ъ” отмечали, что цена отсечки в 30 тыс. руб. неоправданно низкая: при стоимости сляба на уровне 32 тыс. руб. металлурги фиксируют убытки, но вынуждены платить акциз. По словам источника “Ъ”, отрасль систематически выступает за отмену платежа и речь в данном случае идет «о восстановлении баланса налоговой нагрузки».

Корректировка акциза на жидкую сталь входила в число обсуждаемых мер по поддержке металлургических компаний. В частности, в конце августа на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики было решено проработать вопросы отмены акциза для электрометаллургического производства в 2026 году и освобождения от уплаты акциза для новых мощностей с инвестициями от 50 млрд руб. на период активной инвестиционной фазы и следующих трех лет. Минпромторгу поручено и представить предложения по корректировке формулы расчета ставки этого акциза, учитывающие в том числе инфляцию, с учетом недопущения значительных выпадающих доходов бюджета.