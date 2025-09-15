Силовики возбудили дело о хищении 100 млн рублей для нужд ПЗ «Машиностроитель»

ФСБ возбудила в конце августа уголовное дело о хищении более 100 млн руб., направленных из госбюджета в АО «Пермский завод «Машиностроитель», сообщает РБК-Пермь. Изначально дело было возбуждено года в отношении неустановленных лиц, которые по фиктивным договорам о поставках оборудования совершили мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

28 августа в Коломне был задержан индивидуальный предприниматель Дмитрий Зайцев, оказывающий услуги по монтажу машин и оборудования. В дальнейшем был задержан гендиректор и единственный учредитель ООО «СтанТроникс Андрей Рожков. Дома и на работе у них проведены обыски. Оба фигуранта были доставлены в Пермь, пишет издание, 29 августа им была избрана мера пресечения — содержание под стражей на 1 месяц 23 дня. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе

На 24 сентября в арбитражном суде Пермского края назначено рассмотрение иска АО «ПЗ Машиностроитель» к ООО «СтанТроникс» на 42,8 млн руб. А на 21 октября — в арбитражном суде Московской области еще на 1,8 млн руб.

АО «Пермский завод «Машиностроитель» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.