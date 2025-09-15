«Антитеррор Урал» предупредил о фейке про сокращение расходов на здравоохранение

Информация о сокращении расходов на учреждения здравоохранения в Свердловской области является недостоверной, сообщил Telegram-канал «Антитеррор Урал».

По данным организации, злоумышленники распространили поддельный документ, оформленный как указ губернатора региона, в котором якобы говорится о сокращении финансирования учреждений здравоохранения.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что жителям Свердловской области рассылались фейковые SMS-сообщения об объявлении режима «беспилотная опасность» и якобы введенными ограничениями мобильной связи.

Полина Бабинцева