Нетаньяху призвал израильтян готовиться к изоляции экономики

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил граждан о возможной экономической изоляции страны. В условиях международного давления он призвал израильтян готовиться к изменениям, которые могут привести к элементам автаркии — самостоятельной экономики без внешних связей, передает Kan.

На конференции министерства финансов Биньямин Нетаньяху отметил, что враждебные страны, включая Катар, вкладывают значительные средства во влияние на глобальный дискурс через социальные сети. Это, по словам премьер-министра, усиливает изоляцию Израиля. Господин Нетаньяху подчеркнул, что страна может столкнуться с трудностями в промышленном секторе, включая исследования, разработки, реальное производство.

Биньямин Нетаньяху также отметил, что экономические санкции и проблемы с импортом оружия и комплектующих могут стать реальностью. Он подчеркнул важность развития собственных мощностей для преодоления вызовов.