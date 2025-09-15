Спрос на новые LADA Largus вырос на 53% на Ставрополье

Аналитики «Авито Авто» зафиксировали значительный рост спроса на отечественные автомобили в Ставропольском крае. По данным исследования за август 2025 года, популярность некоторых моделей увеличилась почти на 53%, сообщает пресс-служба «Авито».

Летом 2025 года интерес к автомобилям LADA Largus оказался на 52,9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди других моделей LADA более востребованными стали Vesta Cross — рост составил 33,2%, Niva Legend — 26,5% и Niva Travel — 11,6%.

Одновременно с ростом спроса увеличилось и предложение. В летние месяцы 2025 года на платформе чаще стали предлагать автомобили марки Москвич — прирост составил 34,3%. Предложение модели Москвич 3 выросло на 60%, LADA Largus — на 37,5%, LADA Niva Legend — на 12,7%.

Эксперты связывают динамику спроса на продукцию российского автопрома с несколькими факторами, включая требования государственного регулятора по локализации автомобилей для использования в такси. По прогнозам авторов инициативы, озвученным в мае 2025 года, новый закон должен стимулировать отечественное производство и способствовать дополнительному спросу.

«С учетом того, что предложение на рынке сейчас достаточно велико, текущая ситуация делает покупку нового авто для личных или коммерческих целей привлекательной»,— прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито.

