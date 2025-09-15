Путин объявил благодарность курским больницам за работу в экстремальных условиях

Президент Владимир Путин объявил благодарность четырем больницам в Курской области за профессионализм и самоотверженность при работе в экстремальных условиях. Соответствующее распоряжение размещено на сайте портала правовых актов.

Благодарность от президента получили Курская городская клиническая больница №3, а также центральные больницы Беловского, Медвенского и Рыльского районов.

В августе за аналогичные достижения президент наградил почетной грамотой курских медиков. В частности, награды получили врачи и фельдшеры из территориального центра медицины катастроф Курской областной клинической больницы, а также медперсонал из Курской областной станции скорой помощи.

Полина Мотызлевская