Новым членом крайизбиркома может стать доцент кафедры политических наук

Новым членом избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса может стать индивидуальный предприниматель Алена Садилова. Об этом говорится в проекте указа губернатора Пермского края опубликованном на сайте. Согласно тексту законопроекта, ее кандидатуру предложила ассоциация «Совет муниципальных образований Пермского края».

Напомним, прежний представитель краевых властей в избиркоме – Сергей Неганов, директор регионального государственного архива социально-политической истории скончался 6 сентября. Его полномочия, как члена избирательной комиссии Пермского края будут досрочно прекращены в связи со смертью.

Алена Садилова - кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук Пермского госуниверситета. В конце 2024 года она открыла ИП в сфере связей с общественностью.