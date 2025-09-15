Нападающего «Лады» Андрея Алтыбармакяна дисквалифицировали на пять матчей

Нападающий тольяттинской «Лады» Андрей Алтыбармакян дисквалифицирован на пять матчей после инцидента в гостевом матче против петербургского СКА. Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Спортивно-дисциплинарный комитет турнира рассмотрел эпизод в концовке матча, когда Андрей Алтыбармакян выбил клюшку из рук форварда СКА Джозефа Бландизи, а после свистка судьи бросил шайбу в сторону арбитра. Хоккеист в итоге получил суммарную дисквалификацию на пять игр и штраф за бросок предмета в сторону судьи.

Андрей Алтыбармакян выступает за «Ладу» третий сезон. Всего на его счету 273 матча и 95 набранных очков (35 шайб и 60 передач) в КХЛ.

«Лада» в поединке против СКА проиграла со счетом 1:6.

Андрей Сазонов