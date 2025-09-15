В Самару привезли оригинал картины «Бурлаки на Волге»

В Самарский областной художественный музей привезли оригинал картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге», который хранится Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Экспозиция откроется 19 сентября, сообщает региональное правительство.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Помимо основного произведения, посетители смогут увидеть этюды и наброски, которые помогут проследить творческий путь художника. В течение двух месяцев в музее пройдут лекции, мастер-классы и встречи, посвященные «Бурлакам на Волге».

Последний раз картину выставляли в Самаре в 2004 году. Работа над полотном велась с 1870 по 1873 год. В 1870 году Илья Репин с братом Василием, Федором Васильевым и Евгением Макаровым отправился в путешествие по Волге. Они высадились в Ставрополе-Волжском, а затем переехали в село Ширяево, где провели остаток лета. В этот период Репин создал множество зарисовок, которые позже использовал для создания «Бурлаков на Волге». Также герои картины увековечены в скульптурной композиции авторства Николая Куклева на самарской набережной.

Георгий Портнов