В Северной Осетии задержали подозреваемого в поджоге станции сотовой связи
В Северной Осетии правоохранители задержали 53-летнего жителя Владикавказа, которого подозревают в умышленном поджоге базовой станции сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по республике.
«Установлено, что мужчина пошел на преступление по инструкциям кураторов из популярного мессенджера, действующих с территории Украины», — говорится в сообщении.
Ущерб от действий злоумышленника составил 2 млн руб. За поджог ему было обещано вознаграждение в размере $2 тыс. После совершения преступления фигурант пытался покинуть территорию Российской Федерации, однако вскоре вернулся, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Житель Владикавказа задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ.