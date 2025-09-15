В Северной Осетии задержали подозреваемого в поджоге станции сотовой связи

В Северной Осетии правоохранители задержали 53-летнего жителя Владикавказа, которого подозревают в умышленном поджоге базовой станции сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что мужчина пошел на преступление по инструкциям кураторов из популярного мессенджера, действующих с территории Украины», — говорится в сообщении.

Ущерб от действий злоумышленника составил 2 млн руб. За поджог ему было обещано вознаграждение в размере $2 тыс. После совершения преступления фигурант пытался покинуть территорию Российской Федерации, однако вскоре вернулся, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Житель Владикавказа задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ.

Константин Соловьев