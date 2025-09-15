Иностранца с фамилией Ван арестовали в России по делу о шпионаже

В России по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ) арестовали иностранного гражданина Ван Ю.Ч., следует из картотеки судебных дел Лефортовского суда Москвы. В категории дела указано, что столичный суд рассматривал ходатайство о продлении срока содержания под стражей.

Дело помечено грифом «совершенно секретно», поэтому детали об инкриминируемом преступлении неизвестны. Из документов также не ясно, в каком регионе иностранца арестовали изначально. Статья о шпионаже предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.